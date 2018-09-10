Корантен Толиссо: "Франция могла не выиграть чемпионат мира, если бы я играл больше"

Полузащитник сборной Франции Корантен Толиссо признался, что ему было обидно получить мало игровой практики на чемпионате мира в России. При этом он не считает, что такое решение тренерского штаба было несправедливым.

– Это одно из немногого, по поводу чего я сожалею, – цитирует AFP Толиссо. – В первом матче с Австралией я слишком долго возился. Очень большое было давление. Я мечтал стать чемпионом мира. И это случилось. Даже не понял, как это произошло. Думаю, если бы я справился хорошо с игрой против Австралии, то оставался бы игроком основного состава. Но мы могли бы не стать чемпионами. Нужно просто выкладываться, когда играешь, в любом случае. Интересы команды – самое главное. Я играл не так много, но выкладывался всегда, служа коллективным интересам.