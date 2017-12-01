Константин Рауш: "У сборной России есть шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018"

Защитник сборной России Константин Рауш отметил, что его команда попала в интересную группу на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что у россиян есть шансы на выход в плей-офф.

Напомним, по итогам жеребьевки соперниками России стали команды Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня в Москве), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

– Очень интересная группа. Уругвай – очень сильная команда. Но, конечно, у нас есть шансы на выход в плей– офф, – приводит ТАСС слова Рауша. – Про сборную Саудовской Аравии я знаю немного, а вот у Египта сильная команда, в составе которой много квалифицированных игроков.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018 // Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира