Константин Глазачев: "Понравилось выражение Дзюбы с чемпионата мира, вот надо так же играть сердцем"

Нападающий "Адмирала" Константин Глазачев был впечатлен речью форварда сборной России Артема Дзюбы перед партнерами по команде во время матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией. По его словам, такой настрой и должен приносить успех.

– Все будет хорошо. Никто никогда не ставит минимальные задачи, только максимальные, – цитирует официальный сайт "Адмирала" Глазачева. – Мне очень понравилось выражение Артема Дзюбы с чемпионата мира, вот надо так же, как они играть сердцем, а остальное придет. Если мы будем полностью отдаваться на льду, то и болельщики придут, и результат.

– На футбол удалось сходить?

– Нет. Я приехал уже после того, как закончились игры в группах, но за каждой игрой следил. Очень люблю футбол, а тут такое событие мирового масштаба. Очень понравилось, как проводим, и как играла наша сборная. Только положительные эмоции от всего.

– Кто в итоге победит?

– Я ставил на бельгийцев, а сейчас не знаю, но буду болеть за французов, они показывают более зрелищный футбол, нежели англичане и хорваты.