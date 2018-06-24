20:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кондитер: "Торт-копию Месси делали 6 дней"


Кондитер Дарья Малкина, руководившая изготовлением сладкой копии Лионеля Месси к его дню рождения, открыла секреты приготовления торта. 

- Спонтанно родилась идея подарить ему двойника в подарок, - сообщила Малкина. - Вся работа заняла шесть дней. Внешний вид делали вручную, никаких 3D-принтеров. На торт ушло 60 килограммов шоколада. При изготовлении ориентировали на целую галерею изображений Месси. Наш подарок скрасит аргентинской сборной дни, подсластит и поможет команде. Можем сделать и копии ребят из нашей сборной. 

День рождения Лионеля Месси в Бронницах собрал около двух тысяч человек. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная Аргентины выступает в группе D. На данный момент она занимает 4-е место. Ей предстоит встретиться с командой Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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