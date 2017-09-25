Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Нижнего Новгорода и Волгограда к ЧМ-2018

Председатель временной комиссии Совета Федераций по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 Андрей Кутепов отметил, что комиссия в октябре совершит визиты в Волгоград и Нижний Новгород с целью проверки городов к проведению турнира. Кутепов подчеркнул, что Россия подходит к турниру в стопроцентной готовности.

– В октябре мы приедем с проверкой в Волгоград и Нижний Новгород, в ноябре планируем посетить Ростов-на-Дону и Самару, а в декабре – Саранск и Екатеринбург, – цитирует ТАСС Кутепова. – То, что мы подойдем к чемпионату мира в стопроцентной готовности, нет ни у кого сомнения. Сейчас нужно думать на глобальную перспективу, думать, как мы будем использовать инфраструктуру, как будет пропагандироваться спорт, какие кадры мы будем воспитывать.