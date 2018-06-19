Колумбия - Япония: удаление Санчеса - второе в списке самых быстрых в истории ЧМ

Удаление полузащитника сборной Колумбии Карлоса Санчеса на 3-й минуте матча чемпионата мира-2018 против Японии стало вторым в списке самых быстрых в истории мировых первенств. Хавбек южноамериканской команды, наказанный за умышленную игру рукой, покинул поле спустя 2 минуты и 56 секунд после стартового свистка.

Быстрее красная карточка была показана только на ЧМ-1986. Защитник сборной Уругвая Хосе Батиста был удален на 54-й секнуде матча против Шотландии.

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