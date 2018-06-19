Колумбия - Япония: арбитр назначил "левый" штрафной - южноамериканцы сравняли счет

На 39-й минуте матча чемпионата мира Колумбия - Япония правильно поступил арбитр Дамир Скомина, засчитав гол Кинтеро, забитый со штрафного. Система определения взятия ворот показала: мяч действительно пересек линию ворот. Попытки голкипера Кавасимы оспорить вердикт судьи были напрасны.

Но при этом Скомина допустил ошибку, назначив минутой ранее тот самый штрафной удар. Словенец решил, что на Фалькао сфолили. В то время как никаких нарушений правил в борьбе с колумбийцем никто из японских игроков не допустил.

Важно отметить, что по правилам видеоарбитр не может исправлять ошибки судьи, связанные с назначением угловых и штрафных ударов. (Александр БОБРОВ)