Колосков считает, что призу лучшему вратарю ЧМ нужно вернуть имя Яшина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что приз лучшему вратарю чемпионата мира-2018 нужно вернуть имя Льва Яшина. Приз "Золотая перчатка" имени Яшина вручался лучшему вратарю турнира до 2010 года, после чего сменил название. Лучшим вратарем ЧМ-2018 был назван бельгиец Тибо Куртуа.

- Очень жаль, что мы потеряли в номинации "Лучший вратарь" имя Льва Яшина, - цитирует "РИА Нвости" Колоскова. - Каким-то образом номинация имени Пушкаша осталась, а имени Яшина нет. Думаю, что Российскому футбольному союзу стоит задуматься над тем, чтобы вернуть этому призу имя Льва Ивановича. Есть же член совета ФИФА Алексей Сорокин, которому, я думаю, нужно поставить соответствующую задачу, и пускай он ей занимается.