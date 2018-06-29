Колин Смит: "Россия проводит потрясающий чемпионат мира"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что доволен уровнем проведения чемпионата мира-2018 в России.

– Насколько вы удовлетворены организацией чемпионата мира после 48 матчей?

– Россия проводит потрясающий чемпионат мира. Мы получили положительную реакцию от всех сборных, зрителей, СМИ, коммерческих партнеров. Все заинтересованные стороны сообщили, что всем пока все нравится. Но нам еще предстоит немалый путь. Цифры на сегодня: средняя заполняемость стадионов 98 процентов, суммарная посещаемость 2 миллиона 178 тысяч человек, 290 тысяч выданных аккредитаций для журналистов. Всего 16 тысяч представителей СМИ посетили матчи. Огромной популярностью пользуются фан-зоны, которые посетили пять миллионов человек. Наибольшую аудиторию собрала игра Уругвай – Россия – почти 500 тысяч человек. Были проведены 32 открытые тренировки.

Мы хотели бы поблагодарить все города, которые участвовали в чемпионате мира. Надеемся, турнир закончится так же хорошо, как и начался. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь