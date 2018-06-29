Колин Смит: "Матч Бельгия – Англия? Болельщики увидели конкурентный футбол"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит высказался о проблеме игр последних туров группового турнира на чемпионате мира. Накануне, 28 июня, Бельгия и Англия сыграли вторыми составами, а Япония, уступая в счете Польше, в концовке встречи перекатывала мяч на своей половине поля. "Самураи" вышли в плей-офф по дополнительным показателям, опередив Сенегал.
– Бельгия и Англия хотели закончить группу вторыми, а не первыми. Они выставили резервные составы, почти не пытались атаковать... Как вы относитесь к этому? И как можно решить проблему последних туров в дальнейшем?
– Каждая игра – конкуретная борьба двух команд, которые хотят побеждать. Но иногда проигрывают. Саутгейт уже четко сказал в интервью – если Бельгия не хотела выигрывать, то она забыла сказать об этом своему футболисту, который забил гол. Что же касается Японии и последних минут, это отдельная история. Наша позиция такова: это все-таки футбол, он для болельщиков. Болельщики хотят видеть конкурентный футбол. И таким они его и увидели. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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