Коке: "Когда ушел Лопетеги, ситуация оказалась тяжелой"

Полузащитник сборной Испании Коке считает, что команда была не лучшим образом настроена на матчи ЧМ-2018 из-за отставки главного тренера перед турниром. За день до его старта был уволен Хулен Лопетеги, а на его место назначен Фернандо Йерро.

– Лопетеги был нашим лидером, и ситуация оказалась тяжелой, – цитирует Marca Коке. – Мы знали, что во время матчей нам надо все равно выкладываться на все сто. И Йерро делал все возможное, и игроки пытались. Не знаю, останется ли Йерро. Но у нас сильная команда, и ее нельзя потерять.

Нам грустно. Ушел и Иьеста. Мы надеемся, что в новом цикле новые игроки принесут свежесть. Я не могу объяснить, почему мы не играли на своем нормальном уровне.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ