Клаудио Раньери: "Сборной Швеции нечего терять"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери считает, что Италии будет непросто обыграть Швецию в стыковых матчах. 10 и 13 ноября итальянцы и шведы сыграют за право выступить на ЧМ-2018.

– Это будет непростая задача, – цитирует Gazzetta dello Sport Раньери. – Швеция очень организованная команда, ей нечего терять. Но я настроен позитивно, потому что в таких матчах итальянцы отдают все силы. У нас хорошее сочетание опытных и молодых игроков, появляются новые таланты. У нас результативные форварды, все они играют на высочайшем уровне.

Когда мы увидели, что в нашей отборочной группе есть Испания, поняли, что придется играть в стыковых матчах. Не думаю, что мы пропустим чемпионат мира. Итальянцы не принимают поражений.