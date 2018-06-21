Китайские болельщики перепутали Вологду и Волгоград

Китайские болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, не смогли сесть на поезд в Волгограде, потому что тот отправлялся из Вологды. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, болельщикам указали на ошибку, оперативно решили проблему и посадили на другой поезд, который отправлялся через 2,5 часа.

– В работе железнодорожного транспорта были интересные ситуации. Например, в Волгограде 19 июня, доложили мне, болельщик из Китая не мог найти свой поезд в расписании, – цитирует "РИА Новости" Дитриха. – Было начало первого ночи, в 01.37 у него было отправление по билету. Сначала тоже пытались найти поезд в расписании, отыскать не могли, посмотрели внимательнее на билет, и оказалось, что он должен был ехать по билету из Вологды, а находился в этот момент в Волгограде.

Следом за ним подошли две дамы, тоже из Китая, с той же самой проблемой. Им объяснили, что Вологда и Волгоград находятся на расстоянии около тысячи километров друг от дружки, но иностранным болельщикам не всегда можно это понять самим.

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