Кильян Мбаппе: "Когда Погба на поле, ты это физически ощущаешь"

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе подчеркнул важность форварда Поля Погба для национальной команды. По его словам, Погба является настоящим лидером сборной.



- Поль – креативный игрок. Его присутствие сразу ощущается на поле. Он отличный распасовщик. Он очень важен для команды, - цитирует официальный сайт ФИФА Мбаппе. – Поль – большой игрок, а такие почти всегда являются лидерами. Он ведет партнеров за собой.

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