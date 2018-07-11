Кильян Мбаппе: "Извините, если я кого-то обидел"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 с Бельгией (1:0) сделал акцент на игре соперника. По его словам, это был самый сложный поединок на турнире.

– Главное, что мы смогли забить бельгийцам, – отметил Мбаппе. – Это был самый сложный матч на турнире, у Бельгии другая тактика. У них очень хорошие игроки. Мы счастливы, мы выложились по полной.

– Вас часто критикуют...

– Каждый пусть думает, что хочет. Если я кого-то обидел, извините. У бельгийцев очень крепкие игроки, с ними тяжело играть. На этом ЧМ Бельгия играла очень хорошо. (Игорь НОВИКОВ)

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