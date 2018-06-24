Ки Сон Ен не сыграет против Германии

Полузащитник сборной Кореи Ки Сон Ен не примет участия в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Германии, сообщает Yonhap. Хавбек получил травму икроножной мыщцы в игре с Мексикой (1:2).

После матча 29-летний футболист появился в смешанной зоне на костылях, но на вопросы журналистов не отвечал.

Ки Сон Ен провел больше всех матчей из действующих футболистов сборной Кореи - 104.

Корея - Германия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)