Касильяс, Самура и Голодец открыли Парк футбола на Красной площади

В Москве был открыт Парк футбола на Красной площади. Во время торжественной церемонии экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс поднял Кубок чемпионата мира, который выиграл вместе с испанской сборной в 2010 году. Помимо него на мероприятии выступили вице-премьер по спорту Ольга Голодец, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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