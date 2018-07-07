Каррера верит в победу России над Хорватией

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что верит в победу сборной России над Хорватией в матче 1/4 финала чемпионата мира, который состоится сегодня в Сочи.

- Верю и буду сильно за нее болеть! - сказал 54-летний итальянец "Матч ТВ" в ответ на вопрос о том, сможет ли Россия пройти Хорватию. - Сборная России заслужила то, что имеет. В самой России было, кажется, перед турниром куда больше скептиков, чем оптимистов, но Черчесов и его команда – настоящие бойцы, которые сильно порадовали своих болельщиков.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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