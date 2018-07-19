Карлос Тевес: "Месси - душа и главный идол Аргентины. Он нужен команде"

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес выразил мнение, что звездный нападающий Лионель Месси не уйдет из национальной команды после неудачи на чемпионате мира-2018 в России.

"Думаю, Лео должен думать сам, – сказал Тевес в интервью ESPN. – Если игры за сборную не делают его счастливым, если ему в команде некомфортно, очень сложно брать на себя ответственность и в одиночку вести Аргентину к чемпионству. Мы потратили много времени, не делая его счастливым и не давая ему возможности достичь цели. Полагаю, мы ошибались, не давая ему почувствовать себя комфортно. Как футболист и как аргентинец, я считаю, что Месси нужен нам. Пусть отдохнет, перезагрузится, но останется в команде. Он – душа Аргентины. Пока он играет в футбол, он останется главным идолом для страны. И ему придется нести эту ответственность".

В групповом турнире ЧМ-2018 Аргентина сыграла вничью с Исландией (1:1) и была разгромлена Хорватией (0:3), прежде чем вырвала победу над Нигерией (2:1) и путевку в плей-офф. В 1/8 финала команда Хорхе Сампаоли проиграла будущему чемпиону – команде Франции. Месси однажды объявлял о завершении карьеры в сборной – после неудачи на Кубке Америки-2016, но передумал и решил вернуться.