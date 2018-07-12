Карлос Альберто Паррейра против назначения иностранных тренеров в сборной Бразилии

Бывший главный тренер сборной Бразилии, чемпион мира 1994 года Карлос Альберто Паррейра назвал неприемлемой идею приглашения иностранных специалистов в национальную команду. Южноамериканцы под руководством Тите на чемпионате мира в России завершили выступление на стадии 1/4 финала, где уступили Бельгии (1:2).
– Мы в Бразилии не имеем ничего против иностранных тренеров, но мы гордимся своими специалистами, – цитирует "Р-Спорт" Паррейру. – Когда говорят, что команду возглавит Гвардьола... Нет, все это не так. Это как религия для нас. Было бы неприемлемо взять иностранного тренера в сборную.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180712/1139258142.html
- Хосеп Гвардьола
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- ЧМ-2018
- Аденор "Тите" Бакки (тренер)