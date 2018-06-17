Карикатура дня. Подарок для Месси от Роналду - книга "Пенальти для чайников"

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок новому витку противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси. На рисунке форвард сборной Португалии дарит лидеру Аргентины книгу "Пенальти для чайников".
На чемпионате мира в России Роналду реализовал пенальти в матче с Испанией (3:3), а Месси с одиннадцатиметровой отметки не смог поразить ворота Исландии (1:1).
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