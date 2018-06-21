Карикатура дня. Опека Диегу Косты по-ирански

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок матчу между сборными Испании и Ирана (1:0) на чемпионате мира-2018. На рисунке изображен форвард победителей Диегу Коста в окружении игроков соперника.

"Где Диегу Коста? У нападающего сборной Испании была большая компания в матче с Ираном", – говорится в подписи к карикатуре.

Коста стал автором единственного гола во встрече и был признан лучшим игроком матча. После двух матчей сборная Испании набрала 4 очка и делит первое-второе места с Португалией. В третьем туре "красная фурия" сыграет с Марокко (25 июня, Калининград).

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) 21 Июн 2018 в 12:36 PDT

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