15:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Камил Гаджиев: "Россия с невысоким качеством игры обыграла колхоз"


Известный промоутер Камил Гаджиев, возглавляющий Fight Nights, в видеолайве "СЭ" о ЧМ-2018 подвел итоги первого матча чемпионата мира Россия - Саудовская Аравия (5:0). По его словам, подопечные Станислава Черчесова не показали хорошей игры, однако отлично использовали моменты и забили красивые голы.

 - За российской премьер-лигой последнее время перестал следить. Не знаю почему, но потерял интерес. За клубными трофеями особо не слежу, а за сборную, конечно, же болею. Вчера пошел на матч. Думаю, что обыграли колхоз. Я вообще не понимаю, как Саудовская Аравия на чемпионат мира отобралась. Не знаю, как они прошли, потому что качество их игры… Скорости низкие, очень много брака в передачах. Но! Если говорить о наших парнях, то они забивали прекрасные голы. Эффективность нападающих относительно созданных моментов была очень высокая. Это в футболе главный показатель – голы. Здесь до наших не докопаться. Игра в центре поля оставляла желать лучшего. С другой стороны, это первый матч, нервы, 80-тысячный стадион. Ребятам было непросто. Ощущения самые позитивные, но с невысоким качеством игры обыграли колхоз. Посмотрим, что будет дальше.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия - 5:0
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