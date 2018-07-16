Калинич, которого выгнали из сборной Хорватии, может получить медаль ЧМ-2018. Решение примут игроки

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич, который был исключен из команды во время ЧМ-2018, может получить серебряную медаль за участие в турнире. Команда была награждена в воскресенье комплектом из 50 наград. Регламент ЧМ не указывает, кому именно они должны быть вручены.

- Получит ли медаль Калинич? Посмотрим, что решат другие игроки, - приводит ESPN слова менеджера сборной Хорватии Томислав Пачак.

Калинич покинул сборную Хорватии после первого матча с Нигерией (2:0). Игрок отказался выходить на замену в конце встречи, после чего главный тренер Златко Далич принял решение отправить его домой. Хорваты дошли до финала ЧМ-2018, где уступили Франции (2:4).