Калиду Кулибали: "Рад, что мы принесли Африке первую победу на ЧМ-2018"

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали признался, что рад победе над Польшей в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Африканская команда одолела поляков со счетом 2:1.

- Всегда тяжело начинать такой турнир, как чемпионат мира, - цитирует РИА Новости 26-летнего футболиста. - Очень важный матч и очень важная победа для нас. Конечно, здорово, что мы принесли первую победу на турнире не только Сенегалу, но и всей Африке.

Сборная Сенегала выступает в группе H. Ей предстоит сыграть с командами Японии (24 июня, Екатеринбург) и Колумбии (28 июня, Самара).

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи