22:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Калиду Кулибали: "Рад, что мы принесли Африке первую победу на ЧМ-2018"


Защитник сборной Сенегала  Калиду Кулибали признался, что рад победе над Польшей в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Африканская команда одолела поляков со счетом 2:1.

- Всегда тяжело начинать такой турнир, как чемпионат мира, - цитирует РИА Новости 26-летнего футболиста. - Очень важный матч и очень важная победа для нас. Конечно, здорово, что мы принесли первую победу на турнире не только Сенегалу, но и всей Африке. 

Сборная Сенегала выступает в группе H. Ей предстоит сыграть с командами Японии (24 июня, Екатеринбург) и Колумбии (28 июня, Самара).

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180619/1138251883.html

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