Как сборная России остановит Салаха? Хабиб знает ответ

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в шуточной форме нашел вариант того, как игроки сборной России смогут сдержать лидера команды Египта Мохамеда Салаха. Накануне нападающий в составе "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2) отметился дублем, а также сделал две голевые передачи.

"Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу", - подписал Нурмагомедов фотографию Салаха.

Вместе с тем, боец смешанного стиля отметил талант форварда, назвав его "новым Марадоной".

Отметим, что в 47 матчах этого сезона на клубном уровне Салах принял участие в 47 матчах, забив забив 43 мяча и сделав 15 голевых передач. 23 апреля он был признан лучшим игроком сезона по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии.

Напомним, сборные России и Египта - соперники по группе A на чемпионате мира-2018. Матч между этими командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.