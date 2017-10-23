Кабинет министров РФ одобрил проект по штрафам за махинации с билетами на матчи ЧМ-2018

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект об административной ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира-2018. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение билетов. Также предусматривается административная ответственность за реализацию поддельных входных билетов. Принятие законопроекта позволит выполнить обязательства России перед ФИФА и создать систему предотвращения нарушений продажи билетов.

За незаконную продажу билетов предлагается установить штраф от 50 тысяч рублей для обычных граждан и от 150 тысяч - для должностных лиц, не менее 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица; от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для юрлиц.

За реализацию поддельных билетов полагаются следующие штрафы: для граждан - от 50 тысяч до 70 тысяч рублей; для должностных лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей; ждя лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юрлиц – от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.