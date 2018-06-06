Израиль пожалуется в ФИФА на Палестину

Израильская футбольная ассоциация (IFA) подаст жалобу в ФИФА на Палестинскую футбольную ассоциацию (PFA) в связи с отменой товарищеского матча между сборными Израиля и Аргентины, сообщает AFP. Игра должна была состояться вчера в Иерусалиме.

- Мы считаем это пересечением "красной линии", не можем это принять. Мы собираемся направить официальную жалобу в ФИФА и дисциплинарный комитет, чтобы были приняты меры, - заявил вице-президент IFA Ротем Камер.

Сборная Аргентины на предстоящем чемпионате мира встретится с Исландией (16 июня, Москва), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).