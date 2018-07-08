Иван Ракитич: "Брат за брата! Люблю тебя, Лука Модрич"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 3:2) рассказал о своем отношении к партнеру по команде Луке Модричу.

- Брат за брата! С тобой приятно играть в футбол ради нашего общего успеха, - написал футболист в Инстаграме. - Люблю тебя, брат Лука Модрич.

Напомним, Ракитич и Модрич играют в чемпионате Испании в "Барселоне" и "Реале", соответственно.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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