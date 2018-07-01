17:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Испания - Россия: Дзюба сравнял счет с пенальти


Нападающий сборной России Артем Дзюба сравнял счет в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой в пределах своей штрафной со стороны защитника "Красной фурии" Жерара Пике.

Для Дзюбы этот гол стал третьим на ЧМ-2018. По этому показателю он сравнялся с партнером по национальной команде Денисом Черышевым.

Испания - Россия

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Победой Испании в основное время
55.3%
Победой Испании в дополнительное время
2.4%
Победой Испании в серии пенальти
0.8%
Победой России в основное время
24.8%
Победой России в дополнительное время
8.5%
Победой России в серии пенальти
8.1%
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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