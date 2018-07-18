Испания на ЧМ-2018 могла сыграть с Россией под руководством Бенитеса

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес мог возглавить сборную Испании на время чемпионата мира-2018.

- Такой шанс был. Однако я все еще здесь и очень рад этому, - цитирует Бенитеса The Sun.

Напомним, что экс-главного тренера Испании Хулена Лопетеги уволили перед стартом ЧМ-2018 из-за несогласованного подписания контракта с "Реалом".

Отмечается, что тогда Федерация футбола Испании связалась с Бенитесом, которого "Ньюкасл" был готов отпустить. Однако в итоге соглашение достигнуто не было и сборную возглавил Фернандо Йерро.

Напомни, что в итоге Испания в 1/8 финала ЧМ проиграла России (1:1, пенальти 3:4).