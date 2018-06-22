Исландские болельщики, вдохновленные "невероятным Дзюбой", сделали плакат в честь игрока

Болельщики сборной Исландии остались в восторге от игры российского форварда Артема Дзюбы в двух стартовых матчах группового этапа чемпионата мира. На счету игрока 2 гола на турнире.



Викинги даже подготовили специальный плакат в честь нападающего, на котором написано: "Невероятный Дзюба поможет вам победить".



По всей видимости, данное полотно болельщики сборной Исландии используют как талисман во время мирового первенства в России.



Ранее сообщалось, что Дзюба расхохотался над просьбой USADA проверить сборную России на допинг.

Публикация от @number___eight 22 Июн 2018 в 8:55 PDT

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