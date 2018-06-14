Исландские болельщики, приехавшие в Россию на "Ниве": "Самой большой проблемой стали пробки в Москве"

Футбольные болельщики Хилмир Кьяртанссон и Гретер Йонссон, устроившие автопробег в Россию из Исландии на автомобиле "Нива" поделились впечатлениями от поездки и рассказали о трудностях, встававших у них на пути.

Йонссон: – Каждый из нас находился за рулем по 7 часов в день, мы останавливались только чтобы поесть и поспать. В пути слушали много музыки. Например, когда ехали по Германии, ставили Rammstein. К тому же, у нас с собой гитара, отлично проводили время, играя на ней. Пробки в Москве, пожалуй, стали самой большой проблемой, но не очень значительной. Мы опоздали на эту встречу, правда, всего на 10 минут, что, насколько я знаю, уже успех по меркам вашего города.

Кьяртанссон: – Я впервые в России и в Москве, вид из окна машины очень красивый, но у нас не очень много времени на изучение достопримечательностей, мы здесь в первую очередь ради чемпионата мира. Тем не менее, надеюсь вернуться сюда в будущем, чтобы посмотреть на красоты вашей страны.

Кьяртанссон и Йонссон выиграли "Ниву" в конкурсе от исландского туристического оператора и решили на этом автомобиле посетить ЧМ-2018, окрасив машину в цвета исландского флага. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь