Исландцы выбрали Геленджик в качестве базы на ЧМ-2018 из-за климата и инфраструктуры

Председатель Федерации футбола Исландии (KSI) Гудни Бергссон подтвердил, что во время чемпионата мира 2018 года сборная будет базироваться в Геленджике. Ранее соответствующую информацию распространили исландские СМИ.

- Выбор этой базы связан с ее инфраструктурой и расположением - все-таки там тепло, - цитирует ТАСС Бергссона. - Мы посчитали, что нам будет удобно добираться оттуда до места проведения матчей. Думаю, у нас не будет разочарований относительно этой базы, когда турнир начнется.

По мнению председателя KSI, опыт выступлений в РФПЛ должен помочь защитникам Рагнару Сигурдссону ("Рубин") и Сверриру Ингасону ("Ростов").

Они тепло отзывались о России. Им нравится выступать в российском чемпионате, ведь они получают ценный опыт. Думаю, он им поможет на чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Жеребьевка мирового первенства пройдет 1 декабря в Москве.