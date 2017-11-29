20:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Иранцы умоляют Командную не одеваться откровенно на жеребьевку ЧМ-2018

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Болельщики сборной Ирана обратились к ведущей предстоящей жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2018 Марии Командной с просьбой не одеваться откровенно на церемонию. Многочисленные сообщения иранцы оставляют на странице журналистки в Инстаграме.

Просьбы поклонников футбола связаны с тем, что иранский государственный канал IRIB отключит трансляцию жеребьевки, если в кадре появится откровенно одетая женщина.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (14)
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skalnyi

а кто такая Командная? Почему она?

21:12

1 JAMAL

Это их проблемы. Вот пусть думают, а нужна ли религия им).

21:10

man_199rus

Это они еще на ЧМ не приехали. Тоже будут условия ставить типо глаза закроем или на стадион не пойдем. Надо было им назло Кончиту Вурс полуголую поставить ведущей...

21:03

wilde

Поддерживаю иранцев. Более того, предлагаю заменить Командую на Елену Малышеву.

21:03

grimbo

Если муслимы не довольны, для этого на ТВ есть пиксели

21:01

osy

Дикари!!!

20:53

Lexys1

А вы поняли, что на жеребьевку позвали наглосакса Линекера??? И это в момент когда наглосаксы по всем каналам топят Россию. Кошмар.

20:47

rusfed 2.0

Да там после каждого твита на фарси - довольный смайлик! ))

20:45

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Я бы попросил, чтобы ее хоть одетую, хоть раздетую вообще убрали с жеребьевки! Есть же значительно более красивые тети. Например, Маргарита Мамун или Лопырева.

20:42

Boooom

Губерниева надо поставить церемонию вести, тогда правда весь остальной мир трансляцию прервет.

20:39

shpasic

баламошка, причём голова будет платком замотана только с прорезями для глаз! кстати, Линекера тоже предупредить нужно, а то вдруг он до сих пор под впечатлением от чемпионства Лестера и в трусах придёт.

20:38

alex221083

Может ей вообще в водолазном костюме явиться?

20:36

баламошка

shpasic мельком глянул, они там пишут, чтобы она платье не надевала даже.////////Пусть её Санта-Клаус Линекер в мешке на сцену вытащит, чтоб одна голова из него торчала)

20:35

shpasic

мельком глянул, они там пишут, чтобы она платье не надевала даже.

20:32