Иранцы умоляют Командную не одеваться откровенно на жеребьевку ЧМ-2018

Болельщики сборной Ирана обратились к ведущей предстоящей жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2018 Марии Командной с просьбой не одеваться откровенно на церемонию. Многочисленные сообщения иранцы оставляют на странице журналистки в Инстаграме.
Просьбы поклонников футбола связаны с тем, что иранский государственный канал IRIB отключит трансляцию жеребьевки, если в кадре появится откровенно одетая женщина.
Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.
skalnyi
а кто такая Командная? Почему она?
21:12
1 JAMAL
Это их проблемы. Вот пусть думают, а нужна ли религия им).
21:10
man_199rus
Это они еще на ЧМ не приехали. Тоже будут условия ставить типо глаза закроем или на стадион не пойдем. Надо было им назло Кончиту Вурс полуголую поставить ведущей...
21:03
wilde
Поддерживаю иранцев. Более того, предлагаю заменить Командую на Елену Малышеву.
21:03
grimbo
Если муслимы не довольны, для этого на ТВ есть пиксели
21:01
osy
Дикари!!!
20:53
Lexys1
А вы поняли, что на жеребьевку позвали наглосакса Линекера??? И это в момент когда наглосаксы по всем каналам топят Россию. Кошмар.
20:47
rusfed 2.0
Да там после каждого твита на фарси - довольный смайлик! ))
20:45
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Я бы попросил, чтобы ее хоть одетую, хоть раздетую вообще убрали с жеребьевки! Есть же значительно более красивые тети. Например, Маргарита Мамун или Лопырева.
20:42
Boooom
Губерниева надо поставить церемонию вести, тогда правда весь остальной мир трансляцию прервет.
20:39
shpasic
баламошка, причём голова будет платком замотана только с прорезями для глаз! кстати, Линекера тоже предупредить нужно, а то вдруг он до сих пор под впечатлением от чемпионства Лестера и в трусах придёт.
20:38
alex221083
Может ей вообще в водолазном костюме явиться?
20:36
баламошка
shpasic мельком глянул, они там пишут, чтобы она платье не надевала даже.////////Пусть её Санта-Клаус Линекер в мешке на сцену вытащит, чтоб одна голова из него торчала)
20:35
shpasic
мельком глянул, они там пишут, чтобы она платье не надевала даже.
20:32