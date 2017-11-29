Иранцы умоляют Командную не одеваться откровенно на жеребьевку ЧМ-2018

Болельщики сборной Ирана обратились к ведущей предстоящей жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2018 Марии Командной с просьбой не одеваться откровенно на церемонию. Многочисленные сообщения иранцы оставляют на странице журналистки в Инстаграме.

Просьбы поклонников футбола связаны с тем, что иранский государственный канал IRIB отключит трансляцию жеребьевки, если в кадре появится откровенно одетая женщина.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.