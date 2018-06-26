Инсульт стал причиной смерти комментатора во время матча Саудовская Аравия - Египет

Ведущий египетского телеканала сообщил причины смерти комментатора матча чемпионата мира-2018 между сборными Египта и Саудовской Аравии (1:2) Абдрахима Мухаммеда Негмы. Поражение команды вызвало у бывшего тренера каирского "Замалека" бурные эмоции, следствием которых стал инсульт. Скорая помощь прибыла быстро, но не смогла спасти мужчину.

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