Илья Кутепов: "Игнашевич иногда подсказывает мне, а в каких-то моментах и я ему"

Защитник сборной России Илья Кутепов в интервью "Известиям" рассказал, что ему комфортно играть в паре с Сергеем Игнашевичем​. Также он не считает, что между игроками есть дистанция ввиду разницы в возрасте.

– Насколько комфортно вы чувствуете себя в паре с Сергеем Игнашевичем?

– Вполне комфортно. Он иногда подсказывает мне, а в каких-то моментах и я ему. Это абсолютно нормальная ситуация на футбольном поле.

– Многие молодые игроки обращаются к нему на "вы". Есть ли подобная дистанция между вами?

– Не думаю, что между нами существует какая-то дистанция или неловкость из-за разницы в возрасте или опыте. Все идет в рабочем порядке.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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