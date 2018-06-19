Илья Кутепов: "Игнашевич иногда подсказывает мне, а в каких-то моментах и я ему"

Защитник сборной России Илья Кутепов в интервью "Известиям" рассказал, что ему комфортно играть в паре с Сергеем Игнашевичем. Также он не считает, что между игроками есть дистанция ввиду разницы в возрасте.
– Насколько комфортно вы чувствуете себя в паре с Сергеем Игнашевичем?
– Вполне комфортно. Он иногда подсказывает мне, а в каких-то моментах и я ему. Это абсолютно нормальная ситуация на футбольном поле.
– Многие молодые игроки обращаются к нему на "вы". Есть ли подобная дистанция между вами?
– Не думаю, что между нами существует какая-то дистанция или неловкость из-за разницы в возрасте или опыте. Все идет в рабочем порядке.
Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
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https://iz.ru/756751/sevastian-terletckii/ilia-kutepov-my-byli-psikhami-esli-ne-volnovalis