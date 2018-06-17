Икер Касильяс: "С третьим голом Роналду повезло"

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс не винит Давида Де Хеа во втором пропущенном мяче в матче группового турнира ЧМ-2018 с Португалией (3:3). Вратарь "Манчестер Юнайтед" пропустил после дальнего удара от Криштиану Роналду.
– У Роналду мощный удар, – цитирует A Bola Касильяса. – Все произошло быстро, мяч, вероятно, изменил траекторию. А с третьим голом Роналду повезло. Удар вышел потрясающим. Вытащить его было невозможно практически.
Испания в целом играла очень хорошо. Ничья меня не беспокоит. Поражение было бы плохим результатом, а ничья кажется справедливой.
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