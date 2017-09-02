Икер Касильяс: "Испания приблизилась к ЧМ-2018 в России"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс поздравил коллег по сборной Испании с победой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (3:0). Также экс-голкипер "Красной фурии" поздравил с возвращением в сборную нападающего "Нью-Йорк Сити" Давида Вилью.

– Испания провела очень хороший матч, здорово проявив себя в каждой линии, – написал на своей странице в Твиттере Касильяс. – Безусловно, Иско – главный герой встречи. Команда сделала большой шаг на пути к чемпионату мира в России. Также я очень рад за Давида Вилью. Ты заслуживаешь этого больше, чем любой другой. Счастлив за твой ре-дебют.