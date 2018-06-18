Игроки стартового состава сборной Мексики получили отдых после победы на Германией

Вышедшим в стартовом составе на игру группового турнира чемпионата мира с Германией игрокам Мексики предоставлен отдых, они не принимают участие в тренировке команды в понедельник, информирует ТАСС.

В воскресенье Мексика одержали победу над действующими чемпионами мира со счетом 1:0, встреча группы F прошла в Москве на стадионе "Лужники".

Запасные вратари сборной Хесус Корона и Альфредо Талавера занимаются отдельно от группы полевых футболистов. Тренировка проходит в неформальной обстановке - полевые футболисты не совершают беговых упражнений, а только играют в квадрат и упражняются в исполнении ударов через себя под смех партнеров по команде. Занятие проходит на учебно- тренировочной базе "Новогорск-Динамо".

В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Кореи в Ростове-на-Дону.

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