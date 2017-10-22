Игроки сборной Саудовской Аравии в январе отправятся в клубы чемпионата Испании для подготовки к ЧМ-2018

Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с ла лигой. Как сообщает Ahdaaf, ведущие футболисты страны в январе отправятся в аренды в команды из чемпионата Испании. Аравийцы могут начать сотрудничество и с другими европейскими лигами.
Отмечается, что в ближайшее время скауты испанских клубов приедут в Саудовскую Аравию для того, чтобы посмотреть на футболистов, которые с наибольшей вероятностью сыграют на чемпионате мира-2018. Федерация футбола Саудовской Аравии считает, что это поможет успешнее выступить на мундиале.
EXCLUSIVE: #SaudiArabia🇸🇦 plan to loan all @SaudiNT players to European clubs in January ahead of @FIFAWorldCup.https://t.co/87kPqp8Y45 pic.twitter.com/FhpxDG8bX4– Ahdaaf (@ahdaafme) 22 октября 2017 г.