Игроки сборной Саудовской Аравии в январе отправятся в клубы чемпионата Испании для подготовки к ЧМ-2018

Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с ла лигой. Как сообщает Ahdaaf‏, ведущие футболисты страны в январе отправятся в аренды в команды из чемпионата Испании. Аравийцы могут начать сотрудничество и с другими европейскими лигами.

Отмечается, что в ближайшее время скауты испанских клубов приедут в Саудовскую Аравию для того, чтобы посмотреть на футболистов, которые с наибольшей вероятностью сыграют на чемпионате мира-2018. Федерация футбола Саудовской Аравии считает, что это поможет успешнее выступить на мундиале.