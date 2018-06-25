19:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игроки сборной России начали тренировку через 5 минут после окончания матча с Уругваем


Футболисты сборной России через несколько минут после окончания матча группового этапа чемпионата мира против Уругвая провели тренировку на поле "Самара Арены". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайской команды.

В тренировке приняли участие 8 игроков, не задействованных в сегодняшнем матче: Антон Миранчук, Андрей Семёнов, Александр Ерохин, Владимир Гранат, Александр Головин, Юрий Жирков, Андрей Лунёв и Владимир Габулов.

Россия вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места.

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Уругвай - Россия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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