Игроки сборной Франции хотят остаться в России после ЧМ-2018

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди признался, что ему нравится в России. Француз готов еще несколько месяцев провести в стране после завершения чемпионата мира-2018.

- Чемпионат мира-2018 - турнир, на котором я чувствовал себя лучше всего, – цитирует пресс-служба федерации футбола Франции Матюиди. – У нас молодая команда с отличной атмосферой. Можем пробыть в России еще несколько месяцев. Но всему есть конец, будем надеяться, что он будет счастливым.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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