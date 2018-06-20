Игроки Дании сняли частный самолет, чтобы их партнер смог повидать новорожденную дочь

Игроки сборной Дании оплатили аренду частного самолета, чтобы защитник Йонас Кнудсен смог слетать домой и увидеть новорожденную дочку, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на ВВС. Жена Кнудсена родила раньше срока, и партнеры решили помочь ему повидаться с семьей.

- Это нормальный человеческий шаг. Среди нас много отцов. Мы не просто футболисты, мы в первую очередь люди, - заявил вратарь датчан Каспер Шмайхель. - Как отец, я не могу себе представить, как тяжело было Йонасу получить подобное сообщение и не быть там, рядом. Поэтому мы хотели сделать все, чтоб он смог увидеть свою дочь.

Напомним, датчане на чемпионате мира играют в группе С. В первом матче они победили Перу (1:0), впереди – встречи с Австралией (21 июня, Самара) и Францией (26 июня, Москва "Лужники").

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