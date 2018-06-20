Игроки Дании сняли частный самолет, чтобы их партнер смог повидать новорожденную дочь

Игроки сборной Дании оплатили аренду частного самолета, чтобы защитник Йонас Кнудсен смог слетать домой и увидеть новорожденную дочку, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на ВВС. Жена Кнудсена родила раньше срока, и партнеры решили помочь ему повидаться с семьей.
- Это нормальный человеческий шаг. Среди нас много отцов. Мы не просто футболисты, мы в первую очередь люди, - заявил вратарь датчан Каспер Шмайхель. - Как отец, я не могу себе представить, как тяжело было Йонасу получить подобное сообщение и не быть там, рядом. Поэтому мы хотели сделать все, чтоб он смог увидеть свою дочь.
Напомним, датчане на чемпионате мира играют в группе С. В первом матче они победили Перу (1:0), впереди – встречи с Австралией (21 июня, Самара) и Францией (26 июня, Москва "Лужники").
Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180620/1138309064.html
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Каспер Шмайхель