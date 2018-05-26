Игрокам сборной Нигерии во время ЧМ-2018 запретят встречаться с русскими девушками

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор рассказал о распорядке встречи игроков его команды с членами семей во время чемпионата мира-2018. Специалист отметил, что футболистам будет запрещено встречаться с русскими девушками.

– Игрокам будет можно встречаться с их женами и семьями во время чемпионата мира, – цитирует Complete Sports Рора. – У каждого игрока будет своя комната, так что они смогут встречаться, за исключением дней подготовки к матчам и в дни игр.

Я не позволю игрокам встречаться с русскими девушками или "профессионалками". Исключением будет капитан Джон Оби Микел, у него жена – русская.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Нигерии сыграет в группе D с Хорватией (16 июня), Исландией (22 июня) и Аргентиной (26 июня).

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