Игрок сборной Англии: "Россия нас хорошо встретила. Захотелось приехать сюда еще раз"

Вратарь сборной Англии Джек Батленд после открытой тренировки на базе в Зелиногорске рассказал о том, как ему понравилось в России.

– Впечатления от России? Мне удалось только увидеть все по дороге из аэропорта в отель, – отметил Батленд. – Здесь хорошее место, хорошие люди. Мы очень счастливы оказаться тут. Здесь фантастические условия, атмосфера – это хорошее место с отличной охраной, стюардами и великолепной организацией. Россия нас хорошо встретила, поэтому мне хотелось бы приехать сюда еще раз. (Гоша ЧЕРНОВ)

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