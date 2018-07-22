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"Игра сборной России изменила мнение насчет отечественного футбола". Красножан - о ЧМ-2018


Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Красножан заявил, что игра сборной России на чемпионате мира-2018 изменила мнение об отечественном футболе в лучшую сторону. 

На сегодняшний день есть повод говорить, что мнение о российском футболе действительно меняется, - сказал Красножан в интервью порталу stolica-s. - А с другой стороны, это менталитет не только футболистов, но и болельщиков, являющихся частью игры. Мы прошли у себя дома хорошую школу боления. Увидели, как поддерживают свои сборные фанаты из Латинской Америки. Боление может быть дружелюбным, масштабным и красочным, как у японцев и мексиканцев. Чемпионат мира оставил наследие не только в плане игры, но и в культуре боления.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). Победителем турнира стала национальная команда Франции

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https://stolica-s.su/sport/football/145476

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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