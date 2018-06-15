Игорь Лебедев: "Критики Черчесова теперь должны извиниться"

Депутат Госдумы от ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев лестно оценил результат и игру сборной России в матче открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0).

– Черчесов этой победой ответил всем своим хейтерам?

– Думаю, да. Ребята и сам Станислав Саламович (Черчесов. – Прим. "СЭ") доказали, что скептики, критики, те люди, которые унижали и оскорбляли нашу сборную на протяжении последних месяцев во время подготовки к турниру, должны замолчать и извиниться.

– Даже так?

– Я понимаю, что сборная Саудовской Аравии – не топ-уровень, но тем не менее… Матч открытия, победа, да еще и такая убедительная! В любом случае нашей команде уже сейчас можно сказать спасибо, что бы ни случилось дальше. Она подарила нашей стране вчера настоящий праздник, который мы ждали долгих восемь лет. Честно говоря, с утра пытался вспомнить, когда мы последний раз побеждали на ЧМ…

– На чемпионате мира-2002 года Тунис 2:0.

– Да, точно. Вы по долгу службы помните, а простые болельщики, думаю, так сразу и не скажут. Была же у нас Бразилии-2014, где мы ничего не смогли сделать. То есть прошло 16 лет с той победы! То есть Черчесов с этой командой в любом случае уже вошел в историю, и им за это спасибо. Отдельно отмечу эмоции ребята, а особенно Дзюбы. Его чуть не разорвало от счастья, когда он вышел на замену и тут же забил гол. Думаю, его разрывает до сих пор. Если Станислав Саламович рискнет, а он, думаю, так и должен сделать, в матче с Египтом поставит Артема сразу в старт вместо Смолова, то и египтяне пострадают от нашей команды. Тогда критики вообще ничего не смогут сказать. (Андрей СИЗЯКИН)

Во втором матче на ЧМ-2018 российская команда сыграет против Египта – во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России