Игорь Криушенко: "В сборной Белоруссии проводим смену поколений"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко рассказал о том, что у национальной команды мало шансов попасть на ЧМ-2018. Однако футболисты будут биться на каждое очко, ведь это поможет сборной подняться в рейтинге ФИФА.

- Надежда умирает последней, поэтому и тренерский штаб национальной команды, и футболисты настраиваются биться в каждом матче отборочного турнира, пока есть формальные шансы зацепиться за финальную часть, - цитируют "Известия" Криушенко. - Но если смотреть реально на ситуацию, то сейчас уже больше работаем на долгосрочную перспективу, проводим смену поколений. Но даже это не отменяет необходимости биться за каждое очко в отборе к ЧМ-2018.

Согласно последнему рейтингу ФИФА Белоруссия занимает 71-е место. Есть шансы попасть в четвертую корзину при жеребьевке отборочного турнира Euro-2020, что в определенном смысле повысит наши шансы на успех. Так что здесь долгосрочные и сиюминутные задачи идут рука об руку.