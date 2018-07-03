Игорь Акинфеев: "Смотрю, как катался по траве, и думаю: "Ну и дурак"

Голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, почему решил отпраздновать победу в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, по пенальти 4:3), прокатившись по газону на животе.

– Как относитесь к дискуссии о том, что российские болельщицы слишком плотно общаются с иностранными?

– Я не знаю, плотно или нет. Но все видят, что это праздник. Это не пустые слова. Россия доказала делом, что умеет организовывать большие яркие события. Я был в Бразилии, на Евро, и такой сплоченности болельщиков не чувствовал.

– Речь именно о девушках.

– А, о девушках! Ну, это тогда не ко мне вопрос (смеется).

– После серии пенальти вы на животе покатились навстречу игрокам, а они к вам. Почему именно так решили отпраздновать?

– В такие моменты невозможно контролировать эмоции. Смотрю сейчас на себя: "Ну и дурак". Но это было искренне. Главное, что у этой команды есть душа. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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